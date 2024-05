El regidor de Policia Local afirma que la licitació de la compra del cinemòmetre mòbil es va iniciar abans de l’atropellament en la Ronda Nord

“Donarem amb els infractors, que a més han comés un delicte dels més reprovables, que és l’omissió de socors”, ha assegurat Carbonell

El regidor de l‘Àrea de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de València, Jesús Carbonell, ha afirmat este dimarts, en relació a l’atropellament registrat diumenge passat en la Ronda Nord, que “l’Ajuntament, abans d’este fatal accident, ja havia adoptat mesures. De fet, ja havíem licitat la compra d’un radar amb calaixos per a anar alternant la seua ubicació en funció de les necessitats”. El també regidor delegat de la Policia Local ha detallat que “estem en fase de presentació d’ofertes, crec que queden dos o tres dies, i quan rebem eixe radar i els corresponents calaixos l’instal·larem en diferents punts de la ciutat”.

Jesús Carbonell ha destacat que “som conscients que hi ha determinats trams en els quals alguns conductors incívics incomplixen la normativa i per descomptat està en el nostre ànim acabar amb això”. En relació a la investigació de l’atropellament d’un menor en la Ronda Nord, per un conductor que es va donar a la fugida, el regidor de Policia Local ha explicat que “no puc donar novetats sobre la investigació, però sí que s’està avançant”. “No tinc cap dubte que al final donarem amb els infractors, que a més han comés un delicte dels més reprovables, que és l’omissió del deure de socors. Com a ésser humà això em sembla quasi el pitjor”, ha conclòs Carbonell