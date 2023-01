L’Ajuntament de València modifica l’impost de plusvàlua

L’Ajuntament de València ha anunciat aquest matí una modificació sobre l’impost de plusvàlua. El qual grava la compra-venta i que pretén penalitzar, les operacions especulatives en la ciutat. L’objectiu d’aquestes mesures, es acabar amb la especulació de la vivenda a la ciutat de València. Per evitar aquest problema, la Vicealcaldessa Sandra Gómez, exposa les mesures al respecte.

Per altra banda, el Regidor d’Hisenda Borja Sanjuán, l’objectiu d’aquesta mesura es voler reduir un 43% l’impost de plusvàlua de la majoria de famílies que compren la vivenda i, tenen la intenció en principi de viure en ella. Per altra banda, pujar el 13% a aquelles empreses que aprofiten el mercat immobiliari com una opció per invertir.

Segons ha declarat la Vicealcaldessa Sandra Gómez, s’està treballant per aconseguir la millor solució possible a aquesta situació.