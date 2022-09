Maite Ibáñez ha presentat el programa d’activitats educatives, que compta amb 26 novetats, entre les quals destaquen els tallers sobre el pintor Joaquín Sorolla, el cinema educatiu, la salut mental i l’educació emocional

L´Ajuntament de València ha reforçat les propostes educatives municipals per al curs 2022/2023 amb 26 noves activitats: un total de 177 projectes que l’Ajuntament oferix a tots els centres educatius de la ciutat per a recolzar i complementar les tasques docents que s’impartixen a les aules i, d’esta manera, multiplicar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat.

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha presentat davant el professorat dels centres escolars de la ciutat estes propostes, que suposen “una oferta atractiva i àmplia que complementa la qualitat del servici que presten els professionals de l’educació”, segons les seues paraules. Estes activitats pretenen potenciar l’àmbit de les arts, la vida saludable i la prevenció d’addiccions, la participació i la innovació educativa, així com el coneixement del territori, la història, el patrimoni cultural, el medi ambient i la biodiversitat.

Ibáñez ha explicat que les propostes oferides, a les quals es poden adscriure tots els centres educatius de la ciutat, “cobrixen una àmplia varietat de temes, es desenvolupen des d’una perspectiva plural i diversa, i amb tres eixos fonamentals: transversalitat, participació i proximitat”. Com a marc teòric de les actuacions, “ens basem en els principis continguts en les dos xarxes d’àmbit educatiu a les quals l’Ajuntament està adscrit: l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), en la seua Carta de Ciutats Educadores, i La ciutat dels xiquets, de Francesco Tonucci”.

De les 177 activitats oferides pels diferents servicis del l´Ajuntament de València, el Servici d’Educació oferix 67, de les quals 12 són novetats del present curs. Entre estes 12 noves propostes destaca el taller per a treballar a l’aula la vida i obra de Joaquín Sorolla, amb motiu de l’any Sorolla 2023, i involucrar així als centres educatius en el full de ruta d’esta celebració, el programa sobre salut mental i la prevenció del suïcidi, a més de la creació d’una xarxa en la qual la comunitat educativa dispose d’un punt de trobada per al foment de l’educació emocional.

També s’oferixen noves activitats per a treballar a l’aula el cinema educatiu i l’alfabetització visual de l’alumnat, una activitat sobre fòssils a través de la qual conéixer el procés de fossilització i la manera en què els trobem en els jaciments, per a despertar l’interés de l’alumnat per la paleontologia, o un nou programa dissenyat especialment per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, sent la primera vegada que s’oferix un projecte al primer cicle de l’educació infantil. A més, s’han llançat set noves Residències Artístiques en Centres Educatius, dos més que el curs anterior.

Entre els 177 projectes educatius oferits, destaquen els recorreguts urbans a través de la història i l’arquitectura de la nostra ciutat, amb itineraris per la València romana, musulmana, gòtica, modernista i art dèco o l’art urbà, així com per Ciutat Vella, i barris com el Grau, Russafa i el Cabanyal-Canyamelar, als quals se suma Patraix com a novetat, així com una ruta per a descobrir els fòssils de la ciutat i el Museu de Ciències Naturals. També es realitzen recorreguts pels espais verds, com l’Horta, l’Albufera o els parcs i jardins més rellevants.

Repetixen activitats com les visites a la biblioteca municipal del barri, a l’Ajuntament, les Corts o a l’Observatori del Canvi Climàtic de València, a més de diferents activitats, com els Horts Escolars, plantejats com a eina educativa. Un altre dels eixos és l’educació artística i els tallers orientats a fomentar la bona pràctica del reciclatge, el consum responsable i la protecció del medi ambient. Les activitats potencien l’educació en valors, amb programes orientats a afavorir la igualtat, la cohesió social, la prevenció de l’assetjament escolar o la diversitat sexual. Altres de les activitats són aquelles orientades a la prevenció de conductes de racisme i intolerància, mitjançant la promoció de valors cívics de convivència.

Ibáñez ha destacat que “en este moment, el nombre total de sol·licituds és de 4.710, tot un èxit si tenim en compte que l’any passat per estes dates eren 2.549”. Respecte al curs passat, ha recordat que estes activitats complementàries van ser sol·licitades per 252 centres de la ciutat; el nombre de sol·licituds rebudes va ser de 7.694 i van participar un total de 2.265 docents i 28.180 alumnes, “unes xifres molt altes que reflectixen l’alta participació dels centres i el gran interés que desperten les propostes educatives que els oferim, la qual cosa ens motiva a continuar treballant en esta direcció”, ha valorat.

Els nivells educatius als quals es dirigixen les propostes són Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxiller, Educació Especial, Formació Professional Bàsica, Cicles Formatius i Universitats Populars.

Finalment, la regidora ha convidat els centres a participar en les propostes, les quals es poden sol·licitar fins al 30 de setembre a través de la pàgina web de la Regidoria d’Educació, https://educacio-valencia.es/es/.