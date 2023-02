L’Ajuntament de València pretén la plena escolarització en l’educació obligatòria

La regidora d’Educació de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, ha declarat que des de la seua regidoria es marques objectius principals per tal de detectar i previndre l’absentisme escolar, per les conseqüències que pot ocasionar, a nivell d’aprenentatge. Per la qual cosa va néixer la Comissió Municipal d’absentisme escolar per tal de millorar la coordinació de les parts i departaments implicats.

Ibáñez ha destacat la nova campanya posada en funcionament, des de l’Ajuntament, per tal de combatre l’absentisme escolar amb frases com ”Tú fas falta” o ”No abandones, comptem amb tu” que estan visibles per tot arreu de la ciutat i també en centres educatius, amb la intenció d’implicar a les families.

Així, des d’Educació es pretén augmentar la conscienciació i motivar a l’alumnat per tal de donar importància a la seua formació, el seu futur. Tot allò amb el programa d’absentisme escolar municipal desenvolupat per a aconseguir la plena escolarització en l’educació obligatòria.