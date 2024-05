La memòria d’esta entitat recull que ha prestat atenció soci sanitària a 103 persones en situació de prostitució. A més a realitzat un total de 280 intervencions

La Regidoria d’Igualtat renovarà el conveni de col·laboració que manté amb Metges del Món des de l’any 2020.

Este acord, amb una dotació de 35.000 euros anuals, està dirigit a atendre de manera integral a persones en situació de prostitució en els barris de la ciutat. “Continuarem treballant de la mà d’entitats que, com a Metges del món, desenvolupen una gran labor social a València”, ha anunciat la regidora, Rocío Gil, després de visitar les instal·lacions de l’entitat.

Segons les dades d’esta associació, en 2023, el 22% de persones ateses en Metges del Món van recórrer als seus servicis per primera vegada, mentre que al 78% restant ja se li realitzava un seguiment habitual. “Les persones ateses majoritàriament són dones (82), si bé les dades de la memòria revelen que també es va atendre 19 dones transsexuals i a dos homes”, ha detallat l’edil.

Quant al perfil de les persones assistides, l’edat mitjana predominant ha oscil·lat entre els 35-44 anys. A més, entorn del 80% del total de persones ateses eren estrangeres, mentre que el 20% eren espanyoles. “Per nacionalitats, les xifres mostren que el país de procedència més habitual ha sigut Romania, seguit de Colòmbia i Espanya”, ha explicat Rocío Gil.

Fins a la data, les intervencions s’han donat gràcies a les rutes que realitza el Bus Solidari per diferents zones de la ciutat, com Velluters o Natzaret, parant atenció psicosocial, sanitària, així com organitzant tallers individuals. “Continuarem treballant amb Metges del món, estudiant quines són les fórmules més adequades per a ajudar, intervindre i assistir a estos col·lectius de manera segura”, ha insistit la regidora d’Igualtat.

Metges del món

Metges del Món CV és una entitat formada per persones voluntàries i treballadores compromeses amb el desenvolupament humà i amb la defensa d’una vida digna per a totes les persones.

Els seus objectius són contribuir, a través de l’atenció, el testimoniatge, la mobilització social, la denúncia i la incidència política, a fer efectiu el dret a la salut per a totes les persones en situació de pobresa, inequitat de gènere i exclusió social en la Comunitat Valenciana.

A València els projectes estan dirigits a col·lectius de persones migrants en situació irregular, persones en situació de prostitució i tracta, i persones sense llar amb problemes de salut mental i/o addiccions.