L’Ajuntament de València s’ha sumat al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en record de les deu víctimes mortals de l’incendi de l’edifici de Campanar.

La corporació municipal s’ha reunit a les 12:00 hores a la porta principal de la Casa Consistorial per mostrar el seu respecte i homenatjar els difunts, afectats, familiars i amics d’este tràgic succés.

Abans del minut de silenci, ha tingut lloc una junta de govern local amb caràcter urgent en relació a l’incendi de Campanar, on s’ha establert que el punt únic d’atenció es convertix en una unitat centralitzada de recepció de documentació i assistència individualitzada.

El punt d’atenció únic comptarà també amb una persona dels serveis corresponents a cemeneris. El consistori ha anunciat a més la possibilitat d’accedir a tècnics especialitzats per a aquelles persones que requerisquen serveis en matèria de benestar social.

D’altra banda, la junta de govern ha aprovat establir un registre d’afectats per a la millor coordinació de totes les ajudes i ha declarat la tramitació d’emergència d’uns contractes de subministrament i de serveis per a cobrir les necessitats bàsiques.

En l’apartat de vivenda, l’alcaldessa ha explicat que s’establix un termini inicial prorrogable de tres mesos per als habitatges de Safranar on es reubicaran els afectats per l’incendi i que es treballarà cada cas de forma individual.