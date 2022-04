L’Ajuntament de València trasplanta 10 oliveres

L’Ajuntament trasplanta 10 oliveres crescudes en jardineres de Castellar a una zona enjardinada en el bulevard Sud

El vicealcalde Sergi Campillo explica que el trasllat «alliberarà les voreres de l’avinguda Ruiz i Comes i millorarà l’accessibilitat i els desplaçaments per als vianants»

La regidoria d’Ecologia Urbana ha iniciat una operació per a trasplantar 10 oliveres que han crescut en grans jardineres i que estaven situades en l’avinguda Ruiz i Comes de Castellar-l’Oliveral. «Atenem una vella reivindicació veïnal i procedim a trasplantar-les en una zona enjardinada del bulevard Sud. Per tant les voreres d’esta avinguda de Castellar s’alliberaran, facilitant l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i també els desplaçaments dels vianants», ha explicat el vicealcalde i regidor de l’àrea, Sergi Campillo.

El Servici de Jardineria Sostenible ha iniciat hui el trasllat de 10 exemplars arboris de l’espècie olea europaea que es troben plantats en jardineres en la vorera de l’avinguda Ruiz i Comes, abans d’arribar a l’encreuament amb el Camí del Tremolar, al poble de Castellar-l’Oliveral.

Les jardineres en qüestió provoquen un estrenyiment de la vorera, deixant un pas lliure d’1,4 metres practicables. A més, abans de les jardineres hi ha unes palmeres (Washingtonia robusta), que reduïxen també en este punt l’ample de la vorera, «obligant els vianants a realitzar maniobres no desitjades, la qual cosa representa un risc especialment per a la ciutadania amb mobilitat reduïda», ha assenyalat el vicealcalde de València. Finalment, en el tram lliure de la vorera hi ha un fanal entre les jardineres i la vora que reduïx el pas lliure de circulació, de manera que s’incomplix l’amplitud requerida per l’Ordenança d’Accessibilitat de València.

Campillo explica que a més, les jardineres «es troben en mal estat, amb el risc de trencament en qualsevol moment, la qual cosa implica també un problema tant per als transeünts com per a les mateixes oliveres». D’altra banda, la caiguda del fruit sobre la vorera genera brutícia i risc d’accidents si es trepitja.

Estes són les causes que han motivat el trasllat d’estos exemplars a una zona enjardinada situada en l’avinguda Fernando Abril Martorell (Bulevard Sud), encreuament amb Carrera Malilla. «No obstant això, un exemplar es mantindrà com a testimoniatge al carrer Pic Caroig, a Castellar-l’Oliveral, com a record de les 10 oliveres que hi ha hagut durant tants anys en l’avinguda Ruiz i Menges», ha afegit el regidor d’Ecologia Urbana.

En buidar la vorera de les jardineres, és molt probable que, o bé per les arrels o bé pel pes de les jardineres, es troben moltes rajoles hidràuliques trencades o amb desperfectes, per la qual cosa es procedirà a la seua reparació. La duració dels treballs està establida en 15 dies, amb un pressupost de 19.896,21 euros.

