L’Ajuntament destina 94.380 euros a la confecció dels espolins de les falleres majors de València de 2025 i 2026

El teixit de seda, de propietat municipal, té caràcter exclusiu i està reservat perquè només puguen lluir-lo les màximes representants de les Falles

Per primera vegada ix a licitació per un període de dos anys la contractació del subministrament dels espolins. Fabricats tradicionalment per artesans valencians des del segle XVIII

Enguany es reserva un tram de 50 cm per a la confecció de les sabates

Des de l’any 2001, les falleres majors de València lluïxen un espolí oficial de caràcter exclusiu. El dibuix és propietat de l’Ajuntament de València i està reservat perquè l’utilitzen únicament les màximes representants de les Falles.

La sederia encarregada de teixir l’espolí disposa d’ell en règim de cessió i el retorna una vegada acabat el treball. Tal com ha destacat el regidor delegat de Falles i president de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester. “Les falleres majors de València estrenen els vestits confeccionats amb estos espolins en l’acte de l’exaltació.

És un dels moments que genera major expectació en el món faller”. “El color triat per al fons, les flors i les trames li atorguen un caràcter especial i únic a cada espolí any rere any. Es tracta d’un treball artesà realitzat en telers manuals”, ha afegit el regidor.

Amb la deguda previsió, l’Ajuntament de València ha tret a licitació pública la contractació del subministrament per a la fabricació i lliurament dels espolins. Per a la confecció dels vestits d’ús, en la data de la seua exaltació, de la fallera major i la fallera major infantil de València. Per a les Falles de 2025 i 2026, per primera vegada per un període de dos anys.

Un pressupost total de 94.380 euros.

La tela es fabrica habitualment per empreses que compten amb instal·lacions i mitjans propis de fabricació enterament artesanal en la Comunitat Valenciana. En el color que les falleres elegisquen immediatament després de la seua elecció.

Per a este fi, l’Ajuntament de València ha destinat un pressupost total de 94.380 euros. L’import dels espolins de la fallera major de 2025 i 2026 ascendix a 49.005,00 euros. Mentre que per a la infantil hi ha previstos 45.375,00 euros per als dos pròxims exercicis.

El preu del teixit d’espolí està relacionat amb el nombre de cartons, passades que cada dibuix té. Els dibuixos solen mesurar entre 40 o 50 cm d’altura i tenen de 4.000 a 15.000 cartons. Depenent del seu disseny, dificultat i nombre de passades.

Els espolins confeccionats per a les falleres majors de València es troben entre els de major dificultat i, per tant, de nombre de passades. Quant a l’aspecte cromàtic, l’espolí de la fallera major tindrà 33 colors i el de la infantil un total de 36 colors.

El contracte està dividit en dos lots, un destinat a la fallera major i l’altre a la infantil. En el primer cas es necessiten 13,50 metres per vestit i any. Mentre que per a la xicoteta es requerixen 12,50 metres per vestit i any. En esta ocasió s’ha inclòs que es confeccione 50 cm de teixit destinat a les sabates. El preu màxim del metre de teixit en tots dos casos és de 1.500 euros.

L’espolí fabricat per l’empresa adjudicatària ha de ser entregat amb antelació suficient per a la confecció dels vestits d’ús en el dia de la seua exaltació. Per això s’establix com a data màxima de lliurament d’estes teles el 30 de novembre de cada any. És a dir, per a les candidates que resulten triades falleres majors de València de 2025. La data màxima de lliurament serà 30 de novembre de 2024.

Criteris d’adjudicació

A més del millor preu, l’Ajuntament tindrà en compte per a l’adjudicació del contracte de subministrament dels espolins altres criteris. Com la reducció del termini de lliurament i el lliurament de 3,50 metres de tela llisa de seda artesanal del mateix color que l’espolí. Per a la confecció del cosset de mànega llarga per a cadascuna de les Falleres Majors de 2025 i 2026.

Tal com arrepleguen els plecs tècnics de la licitació. “En la fabricació de les teles s’hauran d’utilitzar materials no contaminants i respectuosos amb el medi ambient”.

La tela de l’espolí s’elabora amb fils d’origen animal, com el cuc de seda. Es tracta d’un teixit de seda, fabricat per artesans valencians des dels segles XVIII i XIX. Sense cap mena de mecanisme més que l’esforç i la perícia artesanal del teixidor, la qual cosa fa d’ell un producte enterament artesanal.

En els telers on es confecciona la tela es va teixint el dibuix del cartonatge, la qual cosa es configura com un brodat. Per això, donades les característiques pròpies de la seua elaboració, la tipologia de fils que s’usen en ella, així com el dibuix configurat pel cartonatge, fa d’este teixit una peça artesanal única.

Les empreses poden presentar les seues propostes, de manera electrònica, a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat fins a les 23.59 hores del 24 d’abril de 2024.

Les entitats i persones interessades hauran d’adjuntar un certificat expedit per l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL), en el qual s’expresse que els telers on es teixiran els espolins de les falleres majors reunixen les esmentades característiques artesanals.