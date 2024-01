El Consistori col·labora amb entitats com l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu per a la posada en marxa de programes d’assistència immediata a les urgències socials

L’alcaldessa María José Catalá destaca que “l’actual govern municipal té com a prioritat oferir una bona atenció a qui més ho necessita, això es reflecteix en la posada en marxa de programes de primer acolliment per a atendre situacions de vulnerabilitat”

L’Ajuntament col·labora amb entitats com l’Orde hospitalari Sant Joan de Déu, per a la posada en marxa de programes d’atenció de les urgències socials. L’abril de 2023 es va signar un conveni amb esta entitat per al desenvolupament d’un Programa Integral d’Atenció Social a la Urgència Social i l’Exclusió Residencial. Que compta amb un pressupost de 700.000 euros anuals.

L’alcaldessa María José Catalá, que ha visitat recentment el Centre Alqueria de Bellver que l’Ordre gestiona a València. Ha assegurat que “l’actual govern municipal té com a prioritat oferir una bona atenció als quals més ho necessiten. Això es reflecteix en la posada en marxa de programes de primer acolliment per a atendre situacions d’urgència social, alta vulnerabilitat i exclusió residencial, en concret, l’Ajuntament destina més de 4,5 milions d’euros a l’atenció de persones sense llar”.

Sant Joan de Déu ofereix espais d’allotjament temporal amb capacitat per a 30 places per a l’atenció immediata de persones en situació de vulnerabilitat, que s’emmarca en el seu projecte d’Urgència Social. D’esta manera, en cas de crisi proporciona cobertura a les necessitats bàsiques. L’Ordre té a la ciutat dos centres: el Centre Alqueria de Bellver, amb 18 places per a famílies i homes, i el Centre Mossén Jordi, amb 12 places destinat preferentment a dones.

Projecte d’Habitatges de Transició, amb 41 places, per a fomentar la inclusió social en habitatges supervisats

A més, també desenvolupa el projecte d’Habitatges de Transició, amb 41 places, per a fomentar la inclusió social en habitatges supervisats. I gestiona un programa d’Atenció a la salut física i mental i d’abordatge de les addiccions, per a fomentar la inclusió social de persones en situació d’exclusió social.

En els centres es realitzen una primera atenció a persones en situació de vulnerabilitat social que queden en carrer per diferents motius. Estos espais funcionen en règim 24h/7 dies a la setmana i reben derivacions del Centre d’Atenció als Sense Sostre (CAST) o del Servici d’Atenció a la Urgència Social (SAUS). Les casuístiques són diverses, des de persones que s’han vist en situació de vulnerabilitat per problemes econòmics, desnonaments, persones majors amb demència, joves sense llar, dones que han patit violència de gènere, reallotjaments d’assentaments, etc. Es tracta de persones que requereixen una atenció immediata per a ser, posteriorment, derivades a un recurs més específic.

D’esta manera, l’Ajuntament, en col·laboració amb estes entitats, arriba a disposar de més de 350 places per a l’atenció social. A esta xifra se sumen les 833 ajudes d’emergència a persones sense llar, a través del CAST, per un valor pròxim als 50.000 euros. I altres 217 ajudes d’emergència a persones sense llar, a través del Centre de Suport a la Immigració (CAI) per un valor pròxim als 30.000 euros.