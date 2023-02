L’Ajuntament de València forma part de les comissions estatal i autonòmica pel centenari de Joaquim Sorolla. Creades amb l’objectiu d’impulsar i coordinar les diverses activitats que es desenvolupen amb motiu de l’efemèride. declarada Esdeveniment d’Excepcional Interés Públic fins el 31 de desembre de 2024. Ximo Puig, el president de la Generalitat Valenciana va assistit a la inauguració de la primera de les exposicions que obri aquesta ruta Sorolla. On va declarar que el llegat de l’artista estarà disponible per a tota la Comunitat Valenciana en favor de Sorolla i de la cultura. Al temps que assegurava que València ha viscut un abans i un després amb Sorolla.

Entre els actes commemoratius previstos pel consistori hi ha la mostra “La València pintada en els temps de Sorolla”. A la Casa Museu Benlliure, per a la pròxima tardor. Que posarà en valor l’entranyable relació que Sorolla i la família Benlliure van mantindre durant anys.

L’Any Sorolla és una ocasió excel·lent per conèixer els racons de València relacionats amb la vida i l’obra del pintor de la llum. Un segle després de la seua desaparició, l’Ajuntament, a través de Visit València, proposa un recorregut a veïnat i turistes per seguir l’empremta del mestre per la seua ciutat natal. La primera parada es troba al carrer de les Mantes número 8. On una placa ceràmica recorda que allí va vindre al món l’artista tal dia com hui de 1863.