Alejandro Ramon: “este dijous debatrem al Ple una moció que ha de cercar certeses en un context de crisi, amb productors i consumidors al centre”

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha anunciat que el consistori farà costat a iniciatives que suposen una garantia de preus justos per a productors i productores i d’aliments frescos de proximitat per a consumidors i consumidores i ha posat com a exemple la creació d’una cistella bàsica de productes de proximitat amb preus justos i l’augment de la transparència per saber el preu del producte en cada pas de la cadena de distribució.

“El govern de Joan Ribó ha donat molts passos sempre en la direcció de donar suport als professionals que treballen la terra i produïxen aliments sostenibles i saludables, com ara els mercats de venda directa o les guies amb què facilitem que els veïns i veïnes de València sàpien on poden adquirir productes de la nostra horta a prop seu, i ara volem sumar-nos a la iniciativa de la cistella bàsica de productes sabent que ens trobem en un context de crisi que no han de pagar, com sempre, les persones productores ni les consumidores”, ha detallat el regidor fent referència a un dels temes que serà desenvolupat mitjançant una moció que es debatrà en el Ple municipal este dijous.

És per això que Alejandro Ramon ha afirmat que dona suport a les iniciatives que “donen certeses, amb preus justos per als professionals del camp i amb transparència per saber el preu en cadascun dels passos que donen els productes en la cadena de distribució”.

A més, el regidor ha destacat la creació de l’Agència Valenciana d’Informació i Control Alimentari per garantir el compliment de la llei que prohibix la venda a pèrdues, així com ha agraït a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, “l’aposta per un debat responsable sobre el preu d’aliments bàsics i de proximitat, sobretot en un context d’escalada de preus i costos”.