El vicealcalde, Sergi Campillo, destaca que és una intervenció sol·licitada per la ciutadania i que millorarà la infraestructura verda de Ciutat Jardí

L’Ajuntament de València ha encetat les obres de la remodelació del jardí de la plaça del Cedre, al barri de Ciutat Jardí, uns treballs que atenen “la reivindicació veïnal per crear una gran zona de jocs infantils recreativa”, ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.



Amb un termini de 49 dies i un pressupost d’adjudicació de 73.847,76 euros, s’han encetat les obres de remodelació del jardí de la plaça del Cedre, al barri de Ciutat Jardí.

El vicealcalde i regidor d’Ecología Urbana, Sergi Campillo, subratlla que s’ha agilitzat la tramitació d’este projecte “amb la voluntat d’atendre una demanda de la ciutadania, sorgida dels pressupostos participatius DecidimVLC.

D’esta manera, “continuem millorant el barris de València i alhora també la infraestructura verda amb jocs infantils de qualitat, com és este gran parc de la plaça del Cedre”, argumenta.

El projecte preveu l’habilitació d’una gran àrea recreativa per als xiquets i xiquetes, amb jocs versàtils i cridaners, tot simulant tres arbres a diferent nivell on l’escenografia d’animals, elements naturals sobredimensionats i un acolorit paviment de seguretat són el fil conductor de la història imaginativa a desenvolupar pels xiquets i xiquetes del barri.

Esta proposta “va estar consensuada i redissenyada amb la implicació de l’Associació de Veïns del barri del Cedre i la persona proponent de la iniciativa a fi d’atendre les necessitats reals de la població i afavorir el diàleg constant”, exposa Sergi Campillo.

El nou parc infantil del jardí de la plaça del Cedre té capacitat per a 74 xiquets i xiquetes de diferents edats, ja que disposa d’estructures per a l’escalada, ponts i tobogans. A més, s’hi millora l’accessibilitat de l’espai tot transformant una de les quatre escales en rampa, mentre que també s’hi preveu la instal·lació de cinc bancs de doble llargària amb suport i cadires de braços i dos suports isquiàtics per al confort dels acompanyants.