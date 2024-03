La Regidoria de Medi Ambient i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Paiporta ha entregat poals de reciclatge a totes les Falles del municipi.

El regidor responsable, Óscar Pellicer Gil, ha transmés el seu agraïment a totes les comissions falleres per la seua receptivitat i compromís amb les iniciatives sostenibles propostes.

“És encoratjador veure el nivell de responsabilitat demostrat per totes les comissions cap al medi ambient”, va afirmar el regidor.

A més, des de l’Ajuntament s’ha anunciat l’elaboració d’un premi específic a la Falla Més Sostenible l’any 2025. Este premi es basarà en l’avaluació del treball realitzat durant tot l’any per cada falla en termes de pràctiques sostenibles i de preservació del medi ambient. “Tindrem en compte no sols el missatge que es llance amb el disseny per a l’any vinent dels monuments, també es tindran en compte els materials i el tractament dels residus.