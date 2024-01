La Regidora de Benestar Social, Marta Torrado, ha presidit hui la comissió de coordinació per a tindre una primera reunió de treball i conéixer de primera mà les necessitats de cadascuna de les associacions

Torrado ha explicat que s’establirà un marc de coordinació i un plantejament de suport, ajuda i promoció de la persona de manera conjunta entre les entitats i l’Ajuntament per a optimitzar recursos i canalitzar l’ajuda a les persones més necessitades

En la reunió han participat les entitats Amigos de la Calle, Invisibles, Ayuda a la Familia, Banco de Alimentos, Dispensa Solidaria y Mensajeros de la Paz

La Regidora de Benestar Social, Marta Torrado, ha presidit hui la comissió de coordinació de repartiment d’aliments amb entitats i grups organitzats de voluntariat que intervenen en el sector de persones sense llar. En la reunió, han participat les associacions Amigos de la Calle, Invisibles, Ayuda a la Familia, Banco de Alimentos, Dispensa Solidaria y Mensajeros de la Paz.

Segons ha explicat Torrado, s’ha tractat d’una primera trobada de treball en el qual l’objectiu és conéixer a totes les associacions i establir un marc de trobada, diàleg i enteniment per a l’organització del repartiment d’aliments a la ciutat de València.

Així, ha explicat que en els pròxims mesos es realitzarà, a través una comissió tècnica, que es reunirà cada 15 dies, per a abordar el disseny d’un plantejament de suport, ajuda i promoció de la persona de manera conjunta amb les entitats socials i l’Ajuntament, “per a optimitzar recursos i canalitzar l’ajuda”.

Torrado ha agraït la labor que fan les associacions, al llarg de tot l’any, a favor de les persones més necessitades i ha oferit l’ajuda i la col·laboració de l’Ajuntament per a veure des d’on poden ajudar els Servicis Socials.

“Els Servicis Socials són una peça fonamental a l’Ajuntament de València, més de 600 persones treballen diàriament per les persones més vulnerables, a través dels 13 centres municipals de servicis socials que tenim repartits per tota la ciutat”, ha explicat. “A més, també comptem amb altres recursos com el Centro de Atención a Personas sin Techo (CAES) y el Centro de Atención a la Inmigración (CAI)”.

Segons la Regidora, “la porta d’entrada a qualsevol persona que té una demanda o una necessitat a la ciutat, ha de ser a través dels centres municipals de servicis socials, on se’ls atén de manera integral amb ajudes de tota mena. És molt important la col·laboració d’estos centres amb les entitats socials i estar coordinats”.

Torrado ha volgut destacar que el repte en els pròxims mesos és coordinar les necessitats a través de l’Ajuntament, confluir l’atenció a les mateixes persones des de diferents àmbits d’una forma coordinada. “L’experiència ens diu que amb les entitats que s’han sumat al circuit municipal han pogut donar una atenció digna, professional i integral”.

“Des de l’Ajuntament estem especialment bolcats en les necessitats dels més vulnerables i no deixarem de treballar ni un minut per a crear un circuit estable i segur que cob