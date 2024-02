El punt operatiu atendrà tots els tràmits d’urgència

S’estableix un segon punt, ubicat al costat del lloc de comandament avançat, per atendre les famílies de les persones desaparegudes

El consistori suspén tota l’agenda municipal prevista per a hui

L’Ajuntament de València ha establit a l’edifici de Tabacalera un punt d’atenció a les persones afectades per l’incendi de l’edifici de l’avinguda del Mestre Rodrigo. El punt estarà atés per personal funcionari especialitzat i s’ocuparà de gestionar els primers tràmits d’urgència que calguen. Igualment, l’Ajuntament ofereix en este punt atenció psicosocial per a tots els afectats que ho requerisquen. El punt operatiu està operatiu des de les 8:30 hores del matí.

A més, s’ha activat un segon punt d’atenció a les famílies de les persones que es troben desaparegudes. El punt d’atenció està situat al costat del lloc de comandament avançat i l’hospital de campanya instal·lat ahir a la vesprada. El punt està atés per personal especialitzat i ofereix informació, atenció administrativa i psicològica per a les persones que ho sol·liciten.

Igualment, l’Ajuntament ha anul·lat tota l’agenda municipal prevista per al dia de hui a l’espera de la declaració de dol oficial anunciada per l’alcaldessa de València. Únicament es manté la celebració de la Junta de Portaveus, prevista per a les 9.30 hores.