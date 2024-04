L’Ajuntament de València ha finalitzat amb èxit les obres d’ampliació de les zones esportives de Castellar-l’Oliveral, un projecte que respon a les necessitats creixents del barri.

Aquesta ampliació inclou una nova pista de bàsquet, dos pistes de pàdel, una zona de jocs infantils, cal·listènia, àrea per a l’escalfament i zones de socialització de barri.

L’alcaldessa, María José Catalá, ha elogiat aquesta iniciativa, assenyalant que no només millorarà la qualitat de vida dels veïns sinó que també esdevindrà un punt de trobada comunal, on es podran celebrar esdeveniments socials i culturals per a tota la comunitat.

Amb una superfície total de 3.511,51 metres quadrats i un pressupost de vora 240 mil euros, aquest projecte d’ampliació ha estat possible gràcies al suport financer de la Diputació de València.

La instal·lació esportiva elemental (IDE) de Castellar-l’Oliveral, construïda l’any 2006, ha experimentat una transformació significativa amb aquestes obres d’ampliació.

Amb una superfície inicial de 1.400 metres quadrats i unes instal·lacions bàsiques, ara s’ha convertit en un centre esportiu complet i modern. Amb aquesta renovació, l’IDE reforça el seu paper com a punt de trobada i fomenta el benestar i la cohesió comunitària a València.