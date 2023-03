Des de l’Ajuntament s’ha fet una gran esforç i inversió perquè una auditoria externa revise totes les instal·lacions falleres, especialment les carpes, unflables i discomòvils



L’Ajuntament de Catarroja i les comissions falleres del municipi han treballat colze a colze. Per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions que es munten al carrer durant els dies que dure la festa fallera. Es tracta d’una inversió important en seguretat realitzada per primera vegada en el consistori. Que ha comptat amb la total col·laboració de les comissions de Catarroja. Que en tot moment han mostrat la seua disposició al fet que la festa de les falles transcórrega amb total seguretat.



“Des d’alcaldia hem manifestat sempre la gran col·laboració i diàleg que existeix amb les comissions falleres. Que sempre m’han transmés que posaran tota la seua obstinació en què aquestes siguen unes festes segures. L’Ajuntament que presidisc mai escatimarà un euro en la seguretat dels seus veïns i veïnes. Així ho hem volgut demostrar donant suport a aquest pla de seguretat amb una inversió municipal”, ha explicat Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



Així doncs, des de l’Ajuntament s’ha efectuat el pagament perquè una auditoria externa certifique que les instal·lacions estan en regla. Amb l’última paraula de la policia municipal que també s’encarregarà de corroborar que totes les instal·lacions, carpes, unflables i discomòmils compten amb les mesures de seguretat oportunes.

D’igual forma, les nou comissions que han muntat carpa en l’exterior s’han adherit al Pla de Seguretat i Salut per a garantir la seguretat de tot el personal que realitza la instal·lació d’aquestes.

Aquestes mesures van acompanyades del Ban Faller, que des de 2016 és l’instrument que regula l’activitat fallera en el municipi, marcant els horaris de descans, les zones en les quals es realitzen les activitats, la ubicació d’instal·lacions… sent aquest any significatiu les recomanacions en la utilització d’il·luminació exterior per a contribuir a l’estalvi energètic.