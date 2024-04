També s’adjudicaran altres 6 habitatges propietat de l’Ajuntament que estan actualment desocupats

Juan Giner: “D’esta manera, en 5 mesos s’hauran adjudicat 54 habitatges en lloguer social mentre que en els 4 anys de l’última legislatura es van adjudicar 31”

L’Ajuntament de València, una vegada finalitzat tot el procés de reallotjament de les famílies afectades per l’incendi de Campanar en l’edifici de Safranar, iniciarà el procediment per a adjudicar 36 habitatges que en estos moments es troben buits per a lloguer assequible de joves i majors de 65 anys.

L’edifici de Safranar compta amb 131 habitatges de 2 i 3 habitacions i, d’elles, finalment van ser 99 els habitatges que es va adjudicar als veïns afectats per l’incendi. Atés que en l’última setmana, quatre famílies ja han deixat l’edifici perquè han llogat un habitatge en una altra zona de la ciutat, quedaven 32 habitatges que es trobaven buits, als quals se sumen quatre més, i s’adjudicaran els 36 que estan desocupats actualment.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, “una vegada ha conclòs el reallotjament de les persones afectades per l’incendi, hem de continuar donant resposta a les necessitats dels nostres veïns que estan esperant tindre accés a un habitatge en lloguer assequible”.

D’altra banda, també s’adjudicarà altres 6 habitatges que són propietat de l’Ajuntament i que, per diferents motius, s’han quedat buits. D’esta manera, en total, podran ser adjudicats 42 habitatges.

En este sentit, ha continuat el regidor d’Urbanisme, “i tal com ja va confirmar l’alcaldessa de València en la seua primera visita a l’edifici, es destinarà al lloguer de joves i majors de 65 anys, amb preus assequibles en funció de la renda, ja que es tracta dels dos grups socials que, en l’actualitat, estan trobat més problemes a l’hora d’accedir a una vivenda”.

Amb esta, són ja dos les adjudicacions de vivendes en lloguer assequible que realitza l’Ajuntament, atés que que a principis del mes de desembre de 2023 ja es van adjudicar 18 habitatges. “Amb l’adjudicació que s’inicia ara, en només 5 mesos l’ajuntament ja haurà adjudicat 54 vivendes en lloguer assequible, mentres que en els 4 anys de l’anterior legislatura només es van adjudicar-ne 31”, ha subratllat el regidor Juan Giner.

Les Bases del procediment d’inscripció en el Registre de Demandants d’Habitatge i del Procediment d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer assequible, aprovats per acord de la Junta de Govern Local de 14 de novembre de 2022 i modificats per acord de 26 de maig de 2023, establixen set grups de demanda, combinables entre si i no excloents, excepte el grup 7 que sí que és excloent, que es referix a programes de l’àrea municipal de Benestar Social i Drets Socials.