María José Catalá s’ha reunit este matí amb l’alcalde pedani de la Punta, Manuel Martí, per a explicar-li el reforç en seguretat

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut este matí a l’alcalde pedani de La Punta, Manuel Martí. Per a explicar-li el reforç de seguretat que té previst l’Ajuntament aplicar en esta pedania.

Catalá ha assenyalat que ha estat en contacte amb Martí després del recent cas de robatori. “M’ha comentat com està la persona que va ser agredida. Hem estat parlant de la incorporació de les càmeres de trànsit i seguretat, en un mes hi haurà càmeres en La Punta. Ja s’ha reforçat en una patrulla més la presència policial, ara mateix hi ha dos patrulles, que estan vigilant la zona”.

“Al final a la persona que va ser agredida, pel que em compten, li van robar a penes 200 euros i les arracades i a mi em resulta alarmant eixe nivell d’agressivitat, perquè està passant amb gent gran, per la qual cosa estic molt alertada sobre esta situació i molt preocupada, estic posant tot de la meua mà per a, com més prompte millor, agafar a este grup de persones que han decidit fer-li mal a la gent gran”, ha conclòs l’alcaldessa.