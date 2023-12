L’actuació municipal compta amb un pressupost de 42.600 euros i és finançada amb els fons europeus Next Generation EU

Esta mesura pretén millorar l’entorn dels mercats per a fer-los més atractius a la ciutadania i fer costat al comerç local

Els oficis tradicionals no estan renyits amb les noves tecnologies. D’acord amb esta premissa, l’Ajuntament de València instal·larà una xarxa de wifi gratuïta en els mercats municipals de Russafa, el Cabanyal i Algirós.

L’actuació té un pressupost total estimat de 42.559,42 euros i és finançada amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation EU), en el marc del programa de revitalització del comerç de barri.

Per a això, els servicis municipals han tret a licitació pública el contracte del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equipament de xarxes i comunicacions per a la implantació de la xarxa wifi en els citats mercats municipals.

Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes de manera electrònica fins a la mitjanit del dia 26 de desembre de 2023.

L’Ajuntament de València, en col·laboració amb l’entitat pública estatal Red.es, desenvolupa la iniciativa Connecta VLCi, l’objectiu de la qual és implementar un projecte pilot d’edificis intel·ligents, com a aeroports, estacions de transport, mercats i museus, entre altres, mitjançant la implantació de la xarxa wifi municipal.

Es pretén amb això millorar l’entorn comercial d’estos edificis per a fer-los més atractius a la ciutadania i fer costat al comerç local. Estos equips de comunicació s’instal·laran en la façana per a donar servici al mateix mercat i al comerç exterior.

L’entitat adjudicatària disposarà de quatre mesos per a instal·lar la xarxa de wifi en els tres mercats municipals. Els terminis venen marcats per la necessitat de complir amb les exigències de la subvenció Next Generation que cofinança el projecte.

En els tres primers mesos, l’empresa haurà d’entregar tot el material del mode previst en el plec de prescripcions tècniques. Al llarg del següent mes, haurà d’instal·lar i posar en marxa la xarxa de comunicacions.

Per a cobrir la cobertura demandada en cada instal·lació municipal, el mercat de Russafa comptarà amb cinc punts d’accés, el del Cabanyal amb quatre i, finalment, el d’Algirós, amb tres. Este projecte compartix la infraestructura de comunicacions existent de l’Ajuntament de València.