L’Ajuntament licita la primera fase del futur parc de les Coves Carolines de Benimàmet

Les obres compten amb un pressupost de 2,16 milions d’euros i hauran de ser executades en un termini de 10 mesos

El parc tindrà una àrea total de 45.000 metres quadrats i es contempla la recuperació d’alguns exemples dels habitatges-cova de la pedania

L’Ajuntament ha tret a licitació pública l’execució de les obres d’urbanització i adequació paisatgística de la primera fase del parc de les Coves Carolines de Benimàmet. Amb un pressupost inicial de 2,16 milions d’euros.

L’objectiu principal d’esta actuació és dotar a esta pedania de l’oest de la ciutat de València “d‘un gran espai lliure que done resposta a les necessitats d’esplai, joc i esport dels veïns”. Tal com detalla la memòria del projecte municipal.

“La construcció total del parc, que comprén una àrea de 44.971,02 m², conjugarà els conceptes de medi ambient, barri, esport i memòria del patrimoni, a més de contemplar la recuperació d’alguns exemples dels pocs habitatges-cova que queden en Benimàmet”. Ha assenyalat Juan Carlos Caballero, regidor de l’Àrea de Parcs, Jardins i Espais Naturals de l’Ajuntament de València.

D’igual manera, el projecte global planteja solucions viàries en les vores del futur parc i als carrers del seu entorn. Per a resoldre els habituals problemes d’accessibilitat i trànsit.

La primera fase de les obres, que s’executaran en un termini de 10 mesos

La primera fase de les obres, que s’executaran en un termini de 10 mesos, consistix fonamentalment en la reurbanització del carrer Campament. Que tindrà una velocitat limitada a 30 km per hora— la creació d’una nova rotonda, per a donar solució a la continuïtat dels carrers Sant Josep i Cocentaina, a més de la millora paisatgística del talús que recau sobre la CV-31. La zona on s’executaran els treballs en esta primera fase comprén una àrea de 10.346,49 m².

Les condicions físiques del lloc i la complexitat del projecte van fer que fora necessària la seua execució en dos fases, ja que la construcció del parc ha requerit l’expropiació o compra de béns immobles en la zona, així com la intervenció de diferents servicis municipals de l’Ajuntament de València.

El pendent del talús que dona a la CV-31 requerirà el moviment de terres per a habilitar un camí d’accés als servicis municipals de Parcs i Jardins, per a les futures labors de manteniment. D’igual manera, serà necessari el desviament del traçat d’algunes línies elèctriques existents.

El projecte bàsic i d’execució ha sigut elaborat per Oficina Tècnica TES S.L. Que va resultar adjudicatària per acord de la Junta de Govern Local del 24 de març de 2023.

Les empreses interessades a participar en la licitació del contracte d’execució de les obres d’urbanització i adequació paisatgística de la primera fase del parc de les Coves Carolines de la pedania de Benimàmet disposen de termini fins al 18 de setembre per a presentar les seues ofertes.