La nova zona enjardinada de 2.700 m² està situada entre l’avinguda de Joan XXIII i els carrers de Sant Josep de Pignatelli i Periodista Gil Sumbiela

Juanma Badenas explica que amb este parc “es pretén començar a honrar i reconéixer a totes i cadascuna de les víctimes del terrorisme als nostres parcs i jardins”.

Benicalap disposa, des de hui, d’una nova zona enjardinada de 2.700 m² que porta el nom i homenatja Miguel Ángel Blanco. Este jardí, situat entre l’avinguda de Joan XXIII i els carrers de Sant Josep de Pignatelli i Periodista Gil Sumbiela. S’ha obert al públic, després d’una intervenció municipal que, amb un pressupost de 427.482,74 euros. Ha transformat el que era un solar sense urbanitzar en un espai d’esplai per a totes les edats.

En esta actuació, que respon a una reivindicació veïnal, s’han habilitat equipaments útils per a la ciutadania. Jocs infantils i aparells bio saludables per a adults. Així com espais d’ombra amb molta vegetació, tal com ha explicat el segon tinent d’alcalde i regidor delegat de Parcs i Jardins, Juanma Badenas.

En opinió de Badenas, “honrar i reconéixer la figura de Miguel Ángel Blanco és el començament del govern municipal que pretén honrar i reconéixer a totes i cadascuna de les víctimes del terrorisme als nostres parcs i jardins. Perquè és necessari deixar viu el record d’uns lamentables fets en la història recent d’Espanya que mai haurien d’haver ocorregut”.





El parc obri hui, però es preveu una inauguració amb la presència dels familiars de Miguel Ángel Blanco al començament de 2024.

El jardí ocupa la major part del buit que existia entre els edificis que configuren la illa en la qual se situa. On s’ha creat una infraestructura verda per a la millora mediambiental del veïnat. Amb diversos espais definits com a estades i amb presència “important” d’arbratge i vegetació arbustiva i de tapís.

Quant a la vegetació, esta evolucionarà segons les estacions, per a proporcionar a la ciutadania diferents experiències segons el moment de l’any, s’han plantat 44 arbres. Entre els quals es troben moreres sense fruit, arbres del foc, freixes de fulla estreta. Un conjunt de falsos cocoters i un lledoner de port exemplar en la part més alta del jardí.

La zona perimetral disposa d’una prada silvestre mediterrània de grama fina i trévol, espècies de baix consum hídric i baix manteniment. Així mateix, el sistema de reg programat preveu un ús eficient d’aigua. A més, s’han instal·lat conduccions de reg connectades a un programador automàtic que es controla per Bluetooth.

Cal recordar que este jardí s’ha executat en sis mesos, després d’una paralització de les obres inicials que van començar el juliol de 2021 i van ser detingudes per incompliments reiterats de l’anterior empresa adjudicatària. Que va ser un dels projectes triats en els pressupostos participatius Decidim VLC de 2018-2019.