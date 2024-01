El termini de presentació d’instàncies finalitza el 23 de gener, inclusivament

Enguany, l’obra obligatòria de la secció d’honor és L’arbre blanc de Pere Vicalet

Ceremonies d’Ellen Taaffe Zwilich, Sucro Oppidum de Javier Martínez Campos i Cerulean Overture de Julio Domingo són les obres obligatòries de la resta de categories

La Regidoria d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals obri el termini per inscriure’s en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que se celebrarà els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol.

Les bandes que desitgen participar disposen de deu dies hàbils per inscriure’s. El termini d’inscripció comença dimarts, 9 de gener, i finalitzarà dimarts, 23 de gener, tots dos inclusivament. Les agrupacions que desitgen inscriure’s han de fer-ho en la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

El certamen, que enguany celebrarà la 136 edició, atorga 71.000 euros en premis. Així, el concurs concedeix tres premis per categoria. El primer premi de la secció d’honor rebrà 15.000 euros. El segon premi en rebrà 10.000 i el tercer premi, 6.500 euros. Els vencedors de la secció primera rebran entre 3.250 i 10.000 euros. Els guanyadors de la secció segona obtindran entre 2.500 i 6.500 euros i els de la tercera n’aconseguiran entre 1.500 i 5.000.

A més, cada banda inscrita rebrà barata la seua participació entre 4.500 i 7.000 euros, segons categoria.

Obres obligatòries

Enguany, el jurat del certamen ha establit com a obra obligatòria de la secció d’honor la peça L’arbre blanc del compositor valencià Pere Vicalet. Les agrupacions integrants de la secció primera hauran d’interpretar com a peça obligatòria Ceremonies de la compositora nord-americana Ellen Taaffe Zwilich. En la secció segona caldrà interpretar la peça Sucro Oppidum de Javier Martínez Campos i en la tercera, Cerulean Overture de Julio Domingo.

Per a més informació, per consultar les bases i per accedir a la seu electrònica municipal, podeu consultar els enllaços següents:

–Pàgina web Certamen Internacional Bandes. Bases.

–Seu electrònica de l’Ajuntament de València. Inici inscripció.