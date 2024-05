Les sol·licituds es podran presentar de manera electrònica fins al dia 21 de juny

Els horts es podran usar com a màxim durant 4 anys

L’Ajuntament de València ha obert la convocatòria perquè les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Associacions puguen sol·licitar l’adjudicació d’un total de 48 horts urbans. Situats en la parcel·la de propietat municipal pròxima al Parc de la Rambleta.

Estes sol·licituds es podran presentar a través de la web de l’Ajuntament, fins al dia 21 de juny. Únicament es podrà realitzar una petició per convocatòria i no s’acceptaran aquelles instàncies presentades per sol·licitants que ja facen ús d’un altre hort urbà.

Els horts es podran usar com a màxim durant 4 anys a partir de l’inici de l’ocupació. Començant l’activitat en un termini de tres mesos comptant a partir de l’endemà de l’adjudicació.

Si es presentara més d’una entitat sol·licitant, una comissió de valoració analitzarà aspectes com la justificació de la viabilitat econòmica del projecte. Les propostes de formació d’agricultura ecològica, la incidència del projecte proposat en el barri i el tractament en el projecte o no d’accions que faciliten la integració de col·lectius escolars, col·lectius immigrants o famílies en risc d’exclusió.

Aquelles entitats que estiguen incloses en el Registre Municipal d’Associacions i que desitgen participar en este procediment hauran de presentar una determinada documentació. Entre estos documents es troben la memòria del projecte de gestió i ús dels horts, el nom de les entitats o el número del Registre Municipal d’Associacions, entre altres.

L’atorgament de l’autorització es farà públic en el tauló municipal electrònic d’anuncis i en la web oficial de l’Ajuntament. Per a conéixer la informació completa, es pot accedir a les bases en el tauler d’anuncis.