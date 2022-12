Carlos Galiana ha destacat “l’esforç que estem fent per a fomentar i consolidar l’entramat de mercats municipals de barri, una xarxa que ens diferencia i ens dona autenticitat respecte a altres ciutats”

L’Ajuntament de València ha aconseguit un finançament de 2 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation, per a desenvolupar projectes de millora en els mercats municipals de la ciutat. Així ho ha anunciat este dilluns el regidor de Comerç, Carlos Galiana, qui ha explicat que es tracta de projectes sorgits de la comissió de treball que va nàixer en el marc del Consell Local de Comerç, de la col·laboració entre l’Ajuntament, els Mercats Municipals i l’associació Confemercats.



Les aportacions Next Generation per valor de 2 milions d’euros es destinaran a sis projectes: tres d’ells que es preveu dur-los a terme en els mercats de Torrefiel, Rojas Clemente, Algirós, Russafa, Benicalap, Jesús, Torrefiel i el nou Mercat de Castellar; i els altres tres, que es destinaran a tots els recintes comercials. El primer dels projectes preveu habilitar noves taquilles refrigerades en els mercats de Torrefiel i Rojas Clemente. En segon lloc, s’inclou en esta acció la instal·lació de plaques solars als centres d’Algirós, Russafa, Benicalap, Jesús i Torrefiel. I, en tercer lloc, es contempla el projecte del nou Mercat de Castellar (Tira de Contar). Finalment, se sufragarà amb estos fons la instal·lació de punts Wi-fi en tots els mercats de la ciutat, i a més, s’han inclòs dos projectes de formació digital per als venedors dels mercats.

El regidor Carlos Galiana ha qualificat de “molt bona notícia esta nova concessió de diners de la Unió Europea a l’Ajuntament de València”; i ha destacat “l’esforç que estem fent des del govern de Joan Ribó per a fomentar i consolidar l’entramat de mercats municipals de barri a la nostra ciutat, una xarxa que ens diferencia i ens dona autenticitat respecte a altres ciutats”.

En este sentit, Galiana ha assegurat que “l’increment de pressupost i d’inversions que este equip de govern està realitzant en els mercats municipals és molt major que la que feia el Partit Popular en el seu moment”; i ha afirmat que l’equip de Govern “creiem de veritat en el comerç de proximitat, i per això l’estem posant en el centre de les nostres polítiques i estem invertint en ell, perquè és un actiu que no podem perdre com a ciutat”.

“Els mercats municipals: On compren els que saben”

Precisament, en estos moments, la Regidoria de Comerç té en marxa una campanya de promoció dels mercats municipals de València, que ha reunit alguns dels millors xefs de la ciutat perquè parlen sobre els mercats municipals: per què són un lloc tan autèntic i per què és recomanable comprar en ells. El lema de la campanya és: “Mercats Municipals: On compren els que saben”.

Els professionals Rakel Cernicharo, de Karak; Javi, de Gallina Negra; Mar Soler, de 2 Estaciones; Arturo Salvetti i Marta Castillejo, de Bar Trinchera; i Román Navarro, de Tonyina i Anyora, homenatgen els mercats amb uns missatges plens d’entusiasme, estima i respecte a un ecosistema que oferix el millor producte de proximitat, de temporada i exòtic, tot això acompanyat d’imatges.

“El producte dels Mercats Municipals és un producte que oferix una experiència vital plena d’olors, colors, aromes i sabors, que fan del mercat l’epicentre i ànima de la ciutat”, ha conclòs el regidor Carlos Galiana.