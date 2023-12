Totes les activitats són debades però cal inscriure’s prèviament

Podeu consultar les activitats i inscriure’s en línia en la web https://climaienergia.com/nadal-diveractiu-2023/

La Fundació municipal València Clima i Energia organitza durant les vacances de Nadal activitats lúdiques i educatives gratuïtes per a tota la família. Hi ha tallers de manualitats sostenibles, visites guiades, sessions de contacontes, servici de ludoteca climàtica, jocs d’escapada o gimcanes. Les activitats coincideixen amb l’inici de la Capitalitat Verda Europea de València de l’any 2024.

El regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, ha afirmat que “enguany volem redoblar l’oferta educativa i recreativa per a famílies durant les vacances de Nadal i volem fer-ho d’una forma descentralitzada, amb activitats repartides per tota la ciutat”.

Segons el regidor, “per Nadal, hi ha molta oferta d’activitats per a famílies però Nadal Diveractiu de la Fundació València Clima i Energia destaca pel seu caràcter lúdic, educatiu i de sensibilització amb activitats on els més menuts es diverteixen i aprenen sobre el significat de la millora climàtica o la transició energètica”.

Mundina ha afegit que “les activitats són debades per tal que la capacitat econòmica no siga un impediment per ningú”.

Així, dijous, 28 de desembre, l’Oficina de l’Energia ha organitzat una gimcana que té com a objectiu confeccionar un menú saludable i energètic. L’activitat es farà en col·laboració amb els comerciants del Mercat de Torrefiel ja que els aliments per confeccionar el menú es podran trobar en les parades del mercat.

Divendres, 29 de desembre, hi ha prevista una visita guiada pel barri del Carme per aprendre de rehabilitació energètica dels edificis i d’arquitectura sostenible. Els assistents aprendran com millorar la qualitat tèrmica d’un habitatge i com estalviar en energia en cada llar.

Els tallers de manualitats són una bona ocasió per aprendre a fer ornaments nadalencs amb productes naturals com nous i fulles seques i amb el reaprofitament de productes de la llar, com rolls de paper higiènic. També hi haurà contacontes com “La música de la selva”, que abordarà la desforestació i la pèrdua de la biodiversitat, o “El riu d’Elena”, que parlarà de la importància de l’aigua.

Per últim, el servici de Ludoteca Climàtica posa a disposició de les famílies jocs de taula que aborden la necessitat de reciclar o ens conten com és la vida d’un os polar.

Totes les activitats són gratuïtes però tenen aforament limitat i cal inscriure’s en línia per poder participar. Podeu consultar els horaris, calendaris, ubicacions i continguts de les distintes activitats en la pàgina web https://climaienergia.com/nadal-diveractiu-2023/.