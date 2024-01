L’Ajuntament publica l’anuari estadístic 2023 amb totes les dades sobre la ciutat de València

L’anuari s’hi pot consultar en l’enllaç https://www.valencia.es/val/estadistica

L’Oficina d’Estadística ha publicat l’anuari estadístic de València de l’any 2023, una recopilació de dades globals que permet tindre una radiografia completa de la ciutat al llarg de tot l’any.

L’anuari inclou dades diverses sobre població, climatologia, trànsit, transports, edificis, habitatges, salut pública, activitat econòmica, treball, consum i preus, educació i cultura, medi ambient, recursos públics i consultes electorals, entre d’altres categories. La informació, a més, està dividida per barris i per districtes per a una consulta detallada de les dades.

L’anuari estadístic 2023 s’hi pot consultar en diversos formats, entre els quals la pàgina web de l’Ajuntament per mitjà de l’enllaç https://www.valencia.es/val/estadistica.

Este anuari estadístic de 2023 és el número 39 dels que ha publicat l’Ajuntament de València i que permet conéixer millor l’evolució de la ciutat en els últims anys.