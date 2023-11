Per mitjà de Mercavalència i Confermats es vol animar el veïnat a acudir a comprar als mercats tradicionals com a punt de trobada dels barris per Nadal

L’alcaldessa, María José Catalá, es reuneix amb els representants del comerç i els mercats municipals para ultimar els detalls de la campanya nadalenca

L’Ajuntament augmenta l’enllumenat ornamental, amplia la decoració de carrers i barris i, per primera vegada, tots els districtes de la ciutat tindran arbre de Nadal

L’alcaldessa, María José Catalá, ha anunciat esta vesprada que “l’Ajuntament repartirà en les parades de comerciants dels mercats municipals més de 400 plantes de flors de Pasqua a través de Mercaflor per potenciar l’esperit nadalenc i ressaltar la importància d’estos espais com a punt de trobada dels barris”.

Catalá s’ha reunit amb representants de la CEV, Confecomerç, Associació del Comerç del Centre Històric, Associació de Venedors del Mercat Central, Mercat del Cabanyal, Mercat de Russafa, Mercat de Rojas Clemente, Mercat de Torrefiel i Mercat del Grau per a perfilar els últims detalls de la campanya imminent de nadal.

“Volem contribuir a revitalitzar el comerç de proximitat i dels nostres mercats, incentivant l’activitat econòmica sota el lema València, Nadal mediterrani”, ha explicat l’alcaldessa.

Segons l’alcaldessa, “el comerç de proximitat és un dels elements essencials des d’on viure el Nadal, ja que és el xicotet comerç valencià és el que ofereix eixe valor afegit, eixe plus d’humanitat, professionalitat, especialització i proximitat que converteixen l’acció de comprar en tota una experiència”.

En eixe sentit, Catalá ha explicat que enguany Nadal estarà més present que mai en els nostres mercats i comerços. “Es potenciarà la il·luminació ornamental dels mercats i es duplica el pressupost en la decoració del Mercat de Colón”.

A més, per primera vegada, enguany, en acreditar la participació en la carrera de la Sant Silvestre de València, els mercats municipals premiaran l‘esforç amb una samarreta tècnica esportiva.

València, Nadal mediterrani

Segons Catalá, “l’Ajuntament s’ha bolcat en la campanya de Nadal i són moltes les activitats preparades per animar la gent a vindre a València, a visitar el centre i els nostres comerços de proximitat”. El pressupost s’ha incrementat en un 45% i arriba a més de 600.000 euros

S’ha augmentat l’enllumenat ornamental de Nadal, s’ha ampliat la decoració a més carrers i barris i el pressupost de l’enllumenat creix en un 25,4%. A més, per primera vegada tots els districtes de la ciutat tindran un arbre de Nadal. 19 arbres de Nadal, 5 més que en 2022.

La ciutat tindrà dos milions de llums led i es posarà en marxa un circuit d’actuacions musicals en viu, amb l’objectiu d’ambientar musicalment el centre històric i afavorir així el comerç local i l’esperit nadalenc.