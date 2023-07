L’Ajuntament restaura el paviment de dos zones infantils del Jardí del Túria per a reobrir-les provisionalment

La zona complix amb la normativa de seguretat i accessibilitat i els estàndards mínims per al seu ús i gaudi

S’avança la licitació de restauració d’estes instal·lacions, situades en els trams XIV i XVI

L’Ajuntament de València ha restaurat el paviment de cautxú dels jocs infantils dels trams XIV i XVI del Jardí del Túria. Com a pas previ a l’aprovació i posterior execució de les obres de restauració previstes per a millorar estes instal·lacions.

“Amb esta intervenció inicial, la zona de jocs complix amb la normativa vigent de seguretat i accessibilitat. Per això s’obri al públic per al seu ús i gaudi, fins que comencen les citades obres”. Tal com ha anunciat hui el regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Carlos Mundina.

Renovació completa del paviment

Els esmentats treballs de restauració contemplen la renovació completa del paviment existent, així com accions per a la millora de gronxadors, balancins, tobogans i altres elements de joc infantil.

S’emmarquen en una sèrie d’intervencions impulsades per l’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana que ja ha adjudicat. Per un import de 9.000 euros, el contracte per a la redacció del projecte i la direcció i coordinació de la seguretat i salut de les obres de restauració de 5 zones de jocs infantil. Situats en els trams XIV i XVI del Jardí del Túria. Als parcs de l’Oest i Benicalap, i en Jardí de Polifil.

El regidor ha recordat que la licitació de la remodelació completa va ser publicada el mes de febrer passat i adjudicada al juny. Entre les actuacions a desenvolupar, Mundina ha destacat que es durà a terme la substitució del paviment de seguretat de zones de jocs en els trams XIV i XVI del Jardí del Túria. “En les quals també es milloraran els elements de joc existents”. Així mateix, s’intervindrà en el paviment de seguretat i l’element central de la zona de jocs del Parc de l’Oest. Es faran diverses actuacions de millora de les múltiples zones de joc del Parc de Benicalap i el Jardí de Polifil.