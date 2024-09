L’Ajuntament restaura vint merlets de la torre de la Llotja 

Les obres començaran dilluns, 16 de setembre

Les obres comportaran el muntatge d’una bastida en la torre del monument

Els vint merlets presenten clevills, costres provocades per fongs i risc de precipitació

L’Ajuntament de València restaurarà a partir de dilluns, 16 de setembre, vint merlets de la torre de la Llotja que presenten fissuracions, risc de precipitació i tenen crostes provocades per fongs i líquens. Per este motiu, la Regidoria de Cultura considera necessari procedir a la consolidació, el cosit i la integració dels elements que manquen. A més, el cablejat de la instal·lació del parallamps està solt i els ancoratges han produït danys en la maçoneria de pedra. Les obres previstes van ser adjudicades per l’Ajuntament el passat mes de juny, tenen un cost de 47.790,28 euros, IVA inclòs, i tindran una durada de quatre mesos, aproximadament. Les obres comportaran el muntatge d’una bastida en la torre i el tancament d’una part de la plaça del Mercat, tot just davant de la torre, per motius de seguretat.

El nombre de merlets a reparar és de vint, tres merlets centrals i dos laterals o en cantonera per cada façana de la torre. La reparació, a més, afecta les quatre cares de la torre. Les obres consistiran en un tractament biocida, en la neteja mecànica per raspallada i aspiració forçada, la neteja de juntes, la neteja química aquosa amb sabó i alcohol, el farciment de juntes, cavitats i solsides amb morter, el cosit estructural d’elements en risc de solsida amb utilització de fibra de vidre, la consolidació i protecció de carreus amb solució siliconada, la impermeabilització de la coberta del cassetó d’accés a la terrassa i el condicionament i fixació del cablejat del parallamps.

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha destacat que “la reparació és imprescindible per mantindre en perfecte estat este monument tan emblemàtic de la nostra ciutat”. Per al regidor, “els monuments històrics d’este naturalesa han d’estar en permanent millora per mantindre la bellesa incomparable del temps en què van ser creats. Quan acaben les obres, la torre recuperarà tota la seua esplendor”.

Moreno ha subratllat la “importància de cuidar el nostre patrimoni històric entre tots, la Regidoria de Cultura, la ciutadania i els visitants. La Llotja és de tots i estes obres contribuiran a consolidar la torre i els elements que li són propis”.

La Llotja és monument historicoartístic nacional des de 1931, Bé d’Interés Cultural (BIC) des de 1993 i Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des de 1996 i es troba inclòs en l’àmbit de protecció de Ciutat Vella, que afecta el conjunt històric i monumental de la ciutat de València. Les obres tenen l’autorització de la Conselleria de Cultura de la Generalitat en ser un element patrimonial de màxima protecció.