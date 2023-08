L’Ajuntament tanca els accessos a la Devesa del Saler davant l’elevat risc d’incendis per l’onada de calor

El regidor de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, demana a la ciutadania que respecte la prohibició “per a preservar la joia verda de la ciutat”

Les restriccions es mantindran fins al dimarts dia 15 davant l’avís roig de l’Agència Estatal de Meteorologia per les elevades temperatures

Policia Local, Guarderia Forestal i Bombers, en màxima alerta per la declaració del nivell de preemergència 3 dictada per la Generalitat

Jesús Carbonell. Restriccions d’accés a la Devesa del Saler

L’Ajuntament de València ha ordenat la prohibició de circular per les pistes i camins de la massa forestal de la Devesa del Saler, a conseqüència de l’activació, per part de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) de l’avís roig per altes temperatures, que localment poden superar els 44 graus en diversos punts de la Comunitat, al llarg de la jornada d’este dijous, 10 d’agost. La restricció total de la circulació per este paratge natural del sud de la ciutat s’estén a qualsevol mena de vehicle, bicicleta o a peu.

Jesús Carbonell, regidor de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de València, ha sol·licitat a la ciutadania que “no intente accedir des d’este dijous i fins al dia 15 a la Devesa, perquè els accessos estaran tancats. Tot això amb l’objectiu últim de preservar la joia verda de la ciutat”.

Estes mesures s’han pres a conseqüència de la declaració del nivell de preemergència 3 del Pla especial enfront del risc d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF) en tot el territori de la Comunitat Valenciana, des del dijous 10 d’agost fins al dimarts 15 d’agost de 2023, tots dos inclusivament. Estes restriccions al parc natural de l’Albufera no afecten el trànsit de vehicles per a actuacions de gestió, proveïment, manteniment, vigilància, accés a residències, explotacions agràries o instal·lacions de serveis enclavades dins del mateix parc.

La prohibició ve originada per una resolució signada conjuntament per les conselleres de Justícia i Interior i de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana. L’ordre, publicada este mateix dijous en una edició extraordinària del Diari Oficial de la Generalitat, fixa una sèrie de prohibicions i restriccions als parcs naturals de la Comunitat. Estes mesures s’apliquen a la Devesa del Saler, en formar part de la zona forestal del parc natural de l’Albufera.

En màxima alerta

A causa d’esta situació, es troben en màxima alerta els efectius de la Guarderia Forestal de la Devesa, del Parc de Bombers del Saler i de la Policia Local de València, en coordinació permanent amb el Centre d’Emergències de la Generalitat (112), el Seprona de la Guàrdia Civil i la Policia Autonòmica.

La resolució de la Generalitat suposa, a més, la suspensió de determinades obres i treballs en els terrenys forestals o els seus voltants; suspensió de l’ús festiu-recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (fins a 500 metres); prohibició genèrica d’encendre qualsevol classe de foc en els terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (fins a 500 metres); i la suspensió de qualsevol classe d’autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals.

Està previst que este dijous la ciutat de València es veja afectada per l’arribada d’una massa d’aire càlid que provocarà un important ascens de les temperatures màximes i mínimes. Esta situació, que es mantindrà en els dies següents, suposa un increment molt considerable de la situació de risc d’incendis a la Devesa del Saler, agreujada pel nombre de dies sense que es registren precipitacions.