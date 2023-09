L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Serveis Municipals i Educació. Vol informar la ciutadania que, a partir de hui dimecres, el pàrquing de l’avinguda Ciutat de Pamplona torna a estar en funcionament

S’ha procedit al trasllat del CEIP Carrasquer al nou edifici que inaugurarà en el present curs, i desmuntades les aules prefabricades que es van instal·lar en esta ubicació provisionalment.

“Després de finalitzar el trasllat a les noves dependències del col·legi Carrasquer, des de l’Ajuntament ens hem posat en contacte amb els propietaris dels terrenys. On es van situar les aules prefabricades per a comunicar-los la nostra intenció de tornar a donar-los l’ús de pàrquing que tenien prèviament.

Per part seua, no ens han posat cap impediment i des d’ací vull agrair-los la seua predisposició al fet que amb este servei es contribuïsca a desaturar la zona de vehicles”. Ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals i Educació, Joan Carles Vázquez.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció perquè s’haja pogut produir este trasllat al nou centre escolar del CEIP Carrasquer. Després d’anys de reivindicacions, i al mateix temps que es vaja a poder disposar ja d’esta zona de pàrquing tan necessària per a la població. “Hem realitzat les gestions pertinents perquè este lloc puga tornar a utilitzar-se com a aparcament públic de manera gratuïta per a la ciutadania i visitants que vulguen fer ús d’ell. A més, des de l’Ajuntament, dins de les nostres possibilitats i recursos, continuem treballant per a crear nous espais. En estos moments, estem en negociació per a destinar dues zones noves del municipi perquè. Com ocorre en molts altres, el tema de l’aparcament està molt demandat”.

Hui mateix podrà tornar a utilitzar-se l’aparcament de l’avinguda Ciutat de Pamplona amb capacitat per a 283 vehicles que, a més, comptarà ara amb un tancat perimetral i portes d’accés. El regidor responsable ha anunciat que, en breu, es faran uns treballs de pintura viària. Per a senyalitzar millor les places disponibles, “però hem volgut obrir-lo ja per a descongestionar la zona i oferir a la ciutadania de nou un lloc d’accés pròxim i còmode on estacionar els seus vehicles”. Ha explicat Joan Carles Vázquez.