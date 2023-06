A la ciutat d’Alzira, l’alcaldable de la localitat Alfons Domínguez, ha declarat en roda de premsa el resultat de les negociacions polítiques després de les eleccions del 28 de maig. L’acord serà, finalment, entre Compromís, que manté l’alcaldia, el Partit Socialista i UCIN.

Per la seua part, Gema Alós del Partit Socialista, afirma que aquest pacte és de treball. En paraules d’Alós, és cert que per poder negociar s’ha deixat les ideologies de costat, per tant, s’ha pogut comprovat que les tres formacions tenien els mateixos interessos: treballar per Alzira i els alzirenys.

En quant a Montalvá ha comentat que des del Partit Popular els proposaren fer un pacte en minoria, cosa que acabaria perjudicant els ciutadans. Per açò, afirma, UCIN demostra que busca el millor per a Alzira, independentment sempre, dels colors polítics.

Durant aquest acte Montalvá ha mencionat les regidories que estaran al càrrec del seu partit, sent aquestes agricultura, serveis públics, sanitat i festes. Pel que fa a les que es farà càrrec el Partit Socialista i Compromís ho comunicaran la propera setmana.