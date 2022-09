L’alcalde, Joan Ribó, ha traslladat este matí a la secretària general de Comissions Obreres del País Valencià, Ana García, la proposta de declarar festiu local de la ciutat de València un dilluns del mes d’abril de 2023 amb l’objectiu d’analitzar les repercussions econòmiques i socials de tindre quatre setmanes seguides de només quatre dies laborables.

La reunió, a la qual també ha assistit el regidor de Comerç, Carlos Galiana, és la continuació de la trobada que l’alcalde ja va mantindre fa uns dies amb representants dels empresaris, de la Cambra de Comerç i dels sindicats UGT-PV i CSIF-CV. L’alcalde ha reiterat que “hi ha una voluntat de fer esta prova. Crec que serà una de les primeres proves a nivell europeu que anem a fer sobre esta jornada de quatre dies i jo crec que és una cosa interessant per a la nostra ciutat”.

Per a l’alcalde, “el resultat de la trobada ha estat molt positiu. Nosaltres li hem exposat el projecte que tenim de provar durant el mes d’abril, durant un mes, una jornada de quatre dies en la ciutat de València. Hem anat estudiant els diferents problemes que podrien aparéixer. Hi ha una actitud molt positiva, que jo celebre”. Ribó ha afegit que “hem quedat que ens enviarem tots els suggeriments que creguen convenient de forma que, alhora d’analitzar els resultats, puguem incorporar aquells elements que ells consideren oportuns. Jo crec que és un pas endavant”.

Per la seua banda, la secretària general de Comissions Obreres, Ana García, considera que “realment, nosaltres hem sigut sempre uns ferms defensors de tot el que tinga a vore amb projectes encaminats a reduir el temps de treball sense pèrdua de drets”. Per a la líder sindical, “creiem que cal donar passos i és important donar estos passos en la nostra ciutat, en la ciutat de València, i poder ser l’exemple de com passar de les paraules als fets. I creiem que és important l’experiència”. García ha assegurat que, tot i això, “traslladarem, evidentment, totes les propostes que tinguem damunt la taula per tal que puguen ser debatudes i tingudes en compte al seu moment”.