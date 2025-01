L’Alcalde d’Alberic convoca una Junta Local de Seguretat urgent pels talls de llum del barri La Troneta

En les últimes setmanes, moltes veïnes i veïns del barri de La Troneta han patit talls continuats del subministrament elèctric, atribuïts a presumptes ‘enganxes’ il·legals vinculats a activitats com el cultiu de marihuana.

Toño Carratalá, Alcalde d’Alberic, ha exigit el compliment del contracte de l’empresa subministradora i ha declarat que “la llum, com l’aigua i el gas, són un dret bàsic i un servei fonamental per al dia a dia de les persones”. Carratalà ha assegurat que l’Ajuntament continuarà buscant solucions i responsabilitats.

En la Junta Local de Seguretat, celebrada amb caràcter urgent, van participar representants de l’Ajuntament, com la Primera Tinent d’Alcalde (Isabel Beta) i els regidors de Policia Local (David García) i Urbanisme (Odila Torres), així com membres de la Guardia Civil, la Policia Local i l’empresa Iberdrola. També hi va estar present el Subdelegat del Govern a València (José Rodríguez).

Abans de la reunió, les autoritats es van trobar amb el veïnat afectat per escoltar les seues preocupacions i explicar els passos a seguir per a denunciar irregularitats. Segons José Rodríguez, Subdelegat del Govern, “hem estat a Alberic a petició de l’Alcalde per a implementar mesures i dispositius per a acabar amb els enganxaments il·legals. La col·laboració de la Subdelegació de Govern i de les Forces i Cossos de Seguretat serà plena per resoldre este problema a curt termini”.

El Tinent Coronel de la Guardia Civil, Jerónimo Pacheco, va reafirmar el compromís del cos en “tractar este problema associat a les plantacions de marihuana i les defraudacions del fluid elèctric, amb l’objectiu de millorar la convivència i realitzar totes les accions policials i d’investigació necessàries”.

Per últim, Toño Carratalá va manifestar que el problema és una prioritat per a l’Ajuntament i que es treballarà per a garantir una solució immediata: “Ficarem tots els nostres esforços i mitjans per a posar fi a una situació que no mereix allargar-se ni un minut més”. A més, va exigir a la Guardia Civil i al Govern d’Espanya la màxima contundència contra este tipus de pràctiques.