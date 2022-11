L’alcalde del municipi, Guillermo Luján, assegura que la quantitat d’aigua que va caure a Aldaia va ser nombrosa i va ocasionar nombroses incidències que, 24 hores després, encara no han pogut ser quantificades.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ja té sobre la taula un projecte de canalització per a alleujar la tensió del barranc, però la seua realització està pendent- Per això, demana a Medi Ambient que accelere els tràmits per a executar-ho.