L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha obert la IX Assemblea General de l’ICCN, que s’està celebrant a l’Índia.

En la seua intervenció inaugural ha fet una crida a la pau mundial, el diàleg i la concòrdia.

El director del Museu de la Festa, Julio Blasco, i el regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre. També formen part de la delegació espanyola que es veu representada a través del patrimoni mundial del que formen part les Festes de la Mare de Déu de la Salut.

En l’actualitat, Algemesí ostenta el secretariat i la presidència de l’organització que té cura de la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.

L’ICCN (Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network) és una xarxa de ciutats i organitzacions que treballen en la conservació i la promoció del patrimoni cultural immaterial. Es va crear l’any 2004 i compta amb el reconeixement de la UNESCO.

L’organització celebra una reunió internacional cada any. En 2018, any en el qual Algemesí va acollir el congrés internacional. Es va votar el canvi de seu de Gangneung (Corea del Sud) a Algemesí, que lidera l’organització fins hui en dia. Del 10 al 14 de novembre d’enguany, Kerala, al sud de l’Índia, acull la pròxima reunió en la qual està programada la votació per a un nou canvi de seu.