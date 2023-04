L’alcalde d’Alginet presenta un llibre sobre la seua trajectòria al carrec

L’alcalde de la localitat d’Alginet, José Vicente Alemany. Va presentar la setmana passada un llibre en commemoració pels seus 22 anys al cap de l’alcaldia del poble.

El llibre conta els quefers diaris de José Vicente durant totes les legislatures, tant del PSPV com de Socialistes per Alginet, explicant multitud de projectes que s’han dut a terme per millorar la localitat baix el seu mandat.

A més, la publicació del llibre va coincidir la mateixa setmana que la Diputació de Valencia va atorgar un reconeixement a 18 alcaldes de la província per fer més de 20 anys al seu càrrec, trobant-se entre ells José Vicente Alemany

El llibre es distribueix de forma gratuïta a l’ajuntament d’Alginet i és tota una peça clau per descobrir un poc de la història i les gents de la localitat.