L’alcalde d’Almussafes visita la fàbrica d’Ercros

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha visitat la fàbrica d’Ercros a aquesta localitat, acompanyat d’Elena Baldoví, directora de l’Agència de Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica

La visita va ser la primera trobada formal entre el director de la fàbrica, Fernando Burgueño, i els representants del consistori, i es va aprofitar per informar-los de les inversions que s’estan duent a terme a la fàbrica, amb més deteniment en les relacionades amb millores de seguretat i amb el medi ambient. També van parlar dels incidents ocasionats per la DANA i de les actuacions necessàries per evitar més conseqüències, com les que van tenir lloc en altres parts de la regió.

Finalment, l’alcalde i la directora de l’Agència van fer un recorregut per la fàbrica i es van aturar per observar l’avenç dels nous projectes. Els van acompanyar, a més del director, el cap d’Operacions, David Aguilar; el cap d’Enginyeria, Juan Cebolla, i la cap de Relacions Industrials, Xelo Aranda.