L’alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, portarà al ple de l’ajuntament una moció en defensa de les platges. Per demanar mesures que impedisquen la regressió de la seua sorra.

L’alcalde sol·licita la inserció de sorra i la creació d’un escull marí. Perquè la sorra no es torne a arrossegar al mar a un punt de no retorn. Per realitzar aquesta moció, l’alcalde es recolza en diferents estudis de la Universitat Politècnica de València. Que asseguren que aquesta opció és la més viable i que a més beneficien la difusió d’un millor entorn i ecosistema marí.