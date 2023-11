L’alcalde de Sueca es reuneix amb la nova directora general de Patrimoni per a impulsar l’ambiciós projecte de rehabilitació del Molí del Pasiego

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, acompanyat del regidor de Patrimoni, Joan López; la regidora d’Urbanisme, Carmen Pérez; i personal tècnic especialitzat de l’Ajuntament en conservació i restauració. Han mantingut una reunió amb la nova directora general de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Esport, Pilar Tébar. Per a presentar-li el pla rector del Molí del Pasiego, antic molí arrosser les instal·lacions del qual, de grandíssim valor històric i patrimonial, daten del segle XIX. A més mostren a la perfecció la industrialització del sector agrari de l’època i part de la història de Sueca.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que l’Ajuntament, com no podia ser d’una altra manera, ha de buscar la implicació i els recursos necessaris en institucions superiors, fins i tot europees. “Per a poder posar en valor, restaurar i oferir a la ciutadania i visitants, un entorn tan meravellós. Com el que tenim en el nostre municipi als Molins de la Vila,. El projecte del qual, dissenyat per fases en el Pla Director d’Usos, servirà per a implementar totes les actuacions necessàries que aconseguisquen donar-li la importància i significat que mereix”.

Aconseguir que Sueca puga gaudir, per fi, d’un conjunt arquitectònic multidisciplinari de gran bellesa

La màxima autoritat local ha remarcat que no desistiran, “fent els quilòmetres necessaris”, per a buscar el finançament i la implicació d’altres administracions. Com ha ocorregut en esta visita a la directora general, “qui s’ha quedat sorpresa en comprovar el tresor que tenim i s’ha compromés a estudiar amb afecte. Dins de les seues competències i capacitats econòmiques, la nostra proposta”.

El regidor de Patrimoni, Joan López, ha explicat també que la intenció de l’Ajuntament. “És aconseguir que Sueca puga gaudir, per fi, d’un conjunt arquitectònic multidisciplinari de gran bellesa. Que albergue, entre altres espais: una exposició permanent sobre el procés de cultiu de l’arròs. Una escola d‘hostaleria especialitzada en gastronomia valenciana. Una sala polivalent, espais per a fer actes a l’aire lliure, un Hostalatge i el Museu de l’Arròs que mostre tot el procés industrial de principi del segle XX”. Així mateix, ha indicat que esta inversió no revertiria únicament en un benefici local. Sinó que el projecte suposaria un recurs cultural, educatiu i turístic d’interés internacional.