Atendre a totes aquelles persones, col.lectius i minories que hagen patit un acte discriminatori i posar-li fi a eixa situació, eixe és l’objectiu de la recent creada oficina contra els delictes d’odi. El passat mes d’octubre es va inaugurar este centre en ple centre de València, al barri del Carmen, amb el repte de posar fi a tots el delictes d’od

Acabar amb la infradenúncia que es produeix en moltes ocasions també és altre dels objectius, per això, els treballadors d’esta oficina informaran a les víctimes sobre els seus drets i els processos que hauran de seguir per a que no decaiguen en la seua lluita

La regidora d’igualtat, Lucia Beamud i l’alcalde de València, Joan Ribó, han volgut visitar esta oficina per a remarcar la importància d’este recurs, en un moment en el qual les agressions cap als col·lectius minoritaris com LGTBI i el de immigrants està molt present. I es que a l’any 2021, les seus de altres organismes que lluiten per acabar amb la discriminació com, l’associació LGTBI LAMBDA I l’oficina orienta de la generalitat, van rebre atacs homòfobs pràcticament cada setmana