L’administració de l’Ajuntament de Torrent es repartirà en set grans àrees

Després del Ple de constitució de l’Ajuntament de Torrent per a la legislatura 2023-2027 que va donar com a resultat la proclamació d’Amparo Folgado com a alcaldessa de Torrent, dissabte passat.

La nova alcaldessa ha organitzat el seu equip de govern en set grans àrees que són. Hisenda i Desenvolupament Econòmic; Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient; Administració, Informació i Dona; Cultura, Falles, Turisme i Participació; Serveis Socials; Seguretat Ciutadana i Mobilitat. Finalment, l’àrea d’Educació, Família, Esports, Festes i Sanitat.

Fruit de l’acord i la negociació entre l’alcaldessa Amparo Folgado i el seu Primer Tinent Alcalde, Guillermo Alonso del Real (VOX). Els nous regidors ja tenen assignades les delegacions en el nou govern municipal.

Hisenda i Desenvolupament Econòmic

L’extensa Àrea d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic estarà dirigida pel regidor José Maroto Yago i la regidora delegada de Comerç, Mercats i Ocupació serà Sandra Fas Mompó. Aquesta àrea inclou la Gestió pressupostària, intervenció, comptabilitat, tresoreria, gestió tributària i altres ingressos, recaptació, relacions amb RETOSA, contractació, patrimoni, personal, desenvolupament econòmic, projectes europeus, indústria i empreses.

Comerç, Mercats i Ocupació

La regidoria de Comerç, Mercats i Ocupació inclou els departaments de comerç local, emprenedors, foment de l’ocupació, mercats, venda no sedentària i relacions amb IDEA’T.

Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient

L’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient estarà dirigida per José Francisco Gozalvo Llácer. Aquesta àrea inclou planejament urbanístic, gestió urbanística i grans projectes. Urbanització i obres, informació urbanística i geogràfica. Disciplina urbanística, promoció i millorar d’habitatge, infraestructures i edificis públics, serveis urbanístics. Manteniment de vies públiques, cicle integral de l’aigua, il·luminació, neteja viària i residus, zones verdes. Medi ambient, energies renovables, espais naturals, agricultura, barris i urbanitzacions, relacions amb el Consell Agrari Municipal i relacions amb Nous Espais.

Administració, Informació i Dona

L’Àrea d’estarà dirigida per Amparo Chust Giménez. Aquesta àrea municipal inclou els departaments d’administració municipal. Règim interior, modernització, assessoria jurídica, informació ciutadana, estadística, transparència, protecció de dades, comunicació i premsa, dona, igualtat i noces.

Cultura, Falles, Turisme i Participació

De l’Àrea de Cultura, Falles, Turisme i Participació serà el regidor responsable, Aitor Sánchez Collado. D’aquesta àrea dependrà Participació Ciutadana la regidora responsable de la qual serà Ana Penella Busach. D’aquesta Àrea de Govern dependran els departaments de cultura. Infraestructures culturals, biblioteques i aules de lectura, Fira del Llibre, Arxiu administratiu i històric. Falles, relacions amb Junta Local Fallera, turisme, participació ciutadana, relacions amb les associacions culturals de la ciutat i processos participatius.

Serveis Social

L’Àrea de govern de Serveis Socials estarà dirigida per Arturo García Gil. D’ell dependran els departaments de prestacions socials, atenció primària. Centres de serveis socials, atenció als majors i llars, voluntariat, diversitat funcional, trastorns addictius, cooperació al desenvolupament i ONGs.

L’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat estarà dirigida per Sonia Ángeles Roca Martínez. Amb les competències de seguretat ciutadana, Policia Local, trànsit, Protecció Civil, emergències, mobilitat, ocupació de vies públiques, transports i gestió d’aparcaments públics.

Finalment, l’extensa Àrea de Govern d’Educació, Família, Esports, Festes i Sanitat, estarà dirigida per Guillermo María Alonso del Real Barrera, qui també serà Primer Tinent d’Alcalde. Les seues competències seran les de Centres educatius, absentisme escolar. Programes educatius, activitats extraescolars, relacions amb el Consell Escolar, promoció de l’esport, esdeveniments esportius, instal·lacions esportives i relacions amb la Fundació Esportiva Municipal. D’aquesta gran àrea, també dependran la Regidoria de Festes i Joventut, la regidora delegada de la qual serà María del Rosari Fernández Aracil.

Sanitat i Consum

La Regidoria de Sanitat i Consum que estarà dirigida per Santiago Calatayud Fabiá i la Regidoria de Família, Infància i Política Lingüística que dirigirà María Angeles Lerma Cervera. La regidoria de Festes i Joventut inclou els departaments de Festes patronals, festes tradicionals, joventut i el Centre d’Informació Juvenil. Per part seua, la Regidoria de Sanitat i Consum, també inclou els departaments de sanitat, atenció animal, consum i l’Oficina d’informació als consumidors (OMIC). La regidoria de Família, Infància i Política lingüística inclou els departaments d’atenció a famílies, atenció a la infància i polítiques lingüístiques de l’Ajuntament de Torrent.

Amb la signatura de les delegacions de competències per part de l’Alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, el govern de Torrent tira a caminar en aquesta nova legislatura, per a posar en marxa els compromisos adquirits amb la ciutadania de Torrent.