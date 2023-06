El nou servei de recollida d’estris, així com de restes vegetals i altres enderrocs, arribarà als disseminats i nuclis de població aïllats del terme municipal, on abans no arribava, a partir de l’1 de juliol

Els operaris municipals efectuaran la recollida en horari de matins, de dilluns a dissabte, durant els mesos de juliol i agost, amb possibilitat d’ampliar al mes de setembre

Després de prendre possessió del càrrec el passat 17 de juny, la nova alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado. Ha fixat com una de les grans prioritats per a aquesta legislatura el reforç de la neteja viària. I la recollida de residus en tot el terme municipal, complint amb el compromís adquirit amb els torrentinos i torrentinas.



La primera edil del consistori torrentino no s’ha demorat a adoptar un pla de xoc per a millorar la neteja i la imatge dels espais públics. Establint com una de les primeres mesures del seu Equip de Govern l’ampliació del servei municipal de recollides d’estris. Així com de restes vegetals i altres enderrocs, als disseminats i nuclis aïllats de població integrats a Torrent, on abans no arribava aquest servei.

El nou servei s’efectuarà a partir de l’1 de juliol.

Així, la posada en marxa del nou servei s’efectuarà a partir de l’1 de juliol. Estarà en funcionament de dilluns a dissabte, en horari de matins, durant els mesos de juliol i agost, amb possibilitat d’ampliar a setembre.

“Amb aquesta iniciativa atenem el gran augment de població que experimenten aquestes àrees del terme municipal durant el període estival. A més d’acostar un servei imprescindible als nostres veïns i veïnes, perquè puguen gaudir d’uns carrers més amables, netes i en millor estat. Tal com mereixen”, destaca l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, qui també comenta que “aquest Equip de Govern continuarà treballant intensament per i per a la ciutadania de Torrent. De manera que entre tots puguem continuar construint el futur de la nostra gran ciutat”.