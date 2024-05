L’alcaldessa Catalá supervisa les obres de restauració del Parotet de Miquel Navarro

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat este dimecres les obres de restauració del Parotet, l’escultura de Miquel Navarro que presidix la rotonda de la plaça d’Europa-avinguda de França, i que ja ha complert els 20 anys des que va ser instal·lada.

Acompanyada per l’autor de la peça, l’alcaldessa ha comprovat l’estat de l’actuació que, per seguretat, va començar el mes d’abril passat, en acabar les festes de Falles.

Es tracta d’una intervenció impulsada des de la Regidoria de Cultura, que consisteix en la neteja de l’obra, la qual cosa permetrà recuperar la tonalitat original triada per l’autor. La peça, una espècie d’insecte gegant com a guaita o guerrer de València, va ser un regal a la ciutat l’any 2003 de la Fundació Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de València per a commemorar el 125 aniversari de la creació de l’Obra Social de Bancaixa.

El pressupost d’esta intervenció supera els 73.000 euros, i inclou la inspecció prèvia de l’estat de conservació de l’escultura, l’anàlisi del recobriment existent, la neteja de la brutícia depositada en superfície, amb eliminació d’òxids, i la preparació de les superfícies per a rebre el recobriment final. Totes les despeses inherents a l’ús, conservació i manteniment de l’estàtua són a càrrec del consistori segons l’acord signat entre l’Ajuntament de València i la Fundació Bancaixa en el moment de la donació.