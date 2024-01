Durant la reunió, Eva Sanz va anunciar la intenció de l’equip de govern local de presentar en el pròxim ple per a la seua aprovació una declaració institucional de suport.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz va rebre ahir al president i a diversos dels dirigents de la Plataforma pel Soterrament de les Vies a Alfafar-Sedaví-Benetússer

Durant en la trobada, Sanz va voler traslladar-los tot el suport del consistori en les seues reivindicacions. Els va anunciar la intenció de l’equip de govern local d’aprovar en el pròxim ple una declaració institucional del suport al soterrament de les vies.

La reunió va servir perquè l’alcaldessa i la regidora d’urbanisme Livia Guillem. Que també va participar en la trobada, conegueren de primera mà la preocupació del col·lectiu. Per la falta d’avanços en les seues reivindicacions i els plans d’accions futures de la plataforma. “Entenem i compartim la preocupació de les persones que formen la plataforma. Són molts anys esperant una solució que mai arriba”, va explicar Eva Sanz.

L’alcaldessa va voler aprofitar per a traslladar-los tot el suport del consistori en les seues reivindicacions i el desig de treballar conjuntament per a aconseguir l’objectiu. “Treballem des de fa anys amb la resta d’ajuntaments implicats en l’única solució possible per al problema. Que és el soterrament de les vies però hem de fer-lo tots junts. Sense convertir aquest assumpte en un punt de confrontació entre administracions”, va concloure Sanz.

El projecte de soterrament de les vies del tres al seu pas per les localitats de Benetússer, Alfafar i Sedaví. És per a Sanz una “obra essencial. Per a millorar la qualitat de vida, la salut i la seguretat dels veïns i veïnes del municipi que milloraria l’accessibilitat i solucionaria els problemes d’acumulació d’aigua durant els períodes de pluja en la zona”.