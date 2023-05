L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz revalida la majoria absoluta

La jornada electoral a Benifaió ha donat de nou la confiança de govern al partit socialista liderat per l’actual alcaldessa en funcions Marta Ortiz en un consistori on es disputaven les quatre candidatures presentades un total de 17 regidors.

La formació socialista amb Marta Ortiz com a candidata a revalidar el títol d’alcaldessa ha aconseguit véncer en els comicis aconseguint 3.112 vots (9 regidors amb un 47,98% dels vots). El PSVP-PSOE aconsegueix així de nou la majoria absoluta per a governar en solitari, encara que perd dos edils respecte a l’anterior legislatura.

En segon lloc, queda el Partit Popular amb 1.947 vots (5 regidors amb un 30,02%) guanyant dos regidors respecte al resultat electoral del 2019.

Compromís per Benifaió iguala el nombre de regidors triats en la passada legislatura. Un total de dos edils obtenint 1.002 vots (pujant el percentatge de vots al 15,45% en 2023 enfront del 10,4% que va obtindre 2019).

La formació VOX entra per primera vegada en el consistori benifaionense amb un edil en aconseguir un total de 352 vots (un 5,42%)

Eleccions Autonòmiques

El resultat de les eleccions autonòmiques a Benifaió va donar com a resultat un suport al Partit Popular que va aconseguir un total de 2.131 vots enfront dels 1.963 del PSPV-PSOE, els 1.305 vots per a Compromís o els 675 vots per a VOX entre altres formacions polítiques.

En la jornada electoral de Benifaió va haver-hi una participació del 71,24%, quatre punts més que en 2019 quan la participació va ser del 67,82%.