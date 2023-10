Més de 1000 persones van gaudir de l’acte commemoratiu celebrat aquest dissabte en el camp de futbol Aeria

120 drons van il·luminar el cel de Cullera durant una nit màgica i inoblidable per a la localitat

La ciutat de Cullera va vestir-se de gala el passat dissabte per commemorar els 50 anys de les Lletres de la muntanya. Tot una identitat i referent per al municipi riberenc.

Més de 1000 persones van gaudir de l’acte celebrat en el Camp de Futbol Aeria, que va estar presentat per l’humorista Eugeni Alemany. Un esdeveniment únic que va comptar també amb l’actuació musical de l’artista local Pepa Blasco. A més de les diferents sorpreses programades per l’Ajuntament, com va ser el missatge de felicitació de l’alcaldessa de Los Ángeles, Karen Bass.

«Una nit meravellosa per al nostre poble, carregada d’emocions i que representa a la perfecció la importància que tenen per a Cullera les seues Lletres». Ha assenyalat l’alcalde, Jordi Mayor.

«Aquest 50 aniversari és a més, el moment perfecte per a posar en valor la figura d’Enrique Torres. Un home que estimava molt al seu poble i que va ser l’ideòleg d’un projecte, el de les Lletres, que va marcar un abans i un després per a la nostra ciutat», ha afegit el primer edil.

Durant l’acte es va retre a més homenatge a les persones que en aquell moment van fer realitat la creació de les lletres de la muntanya.

Totes i tots els assistents van gaudir d’una nit màgica plena d’alegria, sentiments i història. Un acte on la diversió i les emocions s’entrellaçaven constantment, donant pas al dinamisme entre l’espectacle i el públic.

Un públic que que va vibrar amb el fil conductor d’Eugeni Alemany, la veu i interpretació de Pepa Blasco. Les anècdotes i el vídeo homenatge a les persones precursores, la felicitació de l’alcaldessa de Los Angeles i l’espectacle final amb 120 drons sobre el cel de Cullera.

Diversos actes de commemoració

Els actes de celebració dels 50 anys de les Lletres de Cullera van començar el dissabte de matí amb el descobriment d’un monòlit commemoratiu amb la família d’Enrique Torres, les persones que pintaren el cartell i la família Ribes, empresaris locals que van donar suport a Enrique.

Es tracta d’una obra de l’escultor Chule situada en el cim de la muntanya, des d’on es poden veure les Lletres.

A més de l’acte-espectacle de la nit del dissabte, el poble de Cullera també va poder gaudir de diverses activitats programades amb motiu dels 50 anys de les lletres, com l’exposició fotogràfica a càrrec de l’Associació Fotogràfica La Penyeta i l’Associació Fotogràfica Xúquer, situada en el Passeig Doctor Alemany; una caminata i esmorzar fins a les Lletres, així com tallers de manualitats, pinta-cares, balls i titelles “Cuentilandia i la muntanya màgica de Cullera” per als xiquetes i xiquetes.