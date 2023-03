L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, aconsegueix el compromís de Diputació per a millorar la carretera d’Albal

La Diputació incorporarà aquesta carretera al Programa de Camins d’Interés Territorial per a millorar el trànsit de vehiclesde Paiporta, com ha sol·licitat l’Alcaldessa

Aquest matí, l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, s’ha reunit amb el vicepresident d’Infraestructures de la Diputació de València, Rafa García. Per a abordar les millores necessàries en la carretera d’Albal que uneix Paiporta amb la CV-33 (Autovia Beniparrell-Torrent en el terme de Catarroja).

La trobada de treball ha conclòs amb el compromís ferm de la Diputació d’incorporar aquesta carretera al Programa de Camins d’Interés Territorial de la Conselleria. Per a millorar el trànsit a l’eixida de Paiporta en aqueixa direcció, com ha sol·licitat l’Alcaldessa.



L’Alcaldessa ha manifestat que es tracta “d’una actuació absolutament necessària per a millorar el trànsit i la seguretat dels més de 5.000 vehicles. Que passen diàriament per aquesta carretera a l’eixida del municipi segons un estudi realitzat per la Policia local de Paiporta”.

Per part seua, el Diputat d’Infraestructures ha mostrat la disposició de la Diputació a incorporar aquesta carretera en el programa que s’està desenvolupant de manera pioner. Per part de l’ens provincial per a millorar la connexió entre municipis i afavorir la cohesió territorial.



De manera paral·lela, Ajuntament i Diputació han acordat treballar de manera conjunta per a impulsar. En coordinació amb la Generalitat Valenciana, la incorporació de la carretera Albal a la xarxa provincial de carreteres i aconseguir així dotar a les veïnes i veïns de Paiporta d’una comunicació viària segura.