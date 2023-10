L’alcaldessa de Requena, Rocío Cortés, ha estat escollida aquest dimecres com a presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Cortés recupera per al PP la presidència de la Federació després de huit anys de lideratge del PSOE.

Cortés, que ha estat escollida en l’assemblea general ordinària de la federació, ha dit que és un honor ser la presidenta i ha promés que treballarà de forma conjunta per resoldre les necessitats dels municipis. Assegura que no arriba al càrrec per fer imposicions i sí per a negociar i per a escoltar

A l’assemblea també s’han designat tres vicepresidents, Juan Manuel Cerdá, alcalde de Benicarló, que serà vicepresident primer; Rubén Alfaro, alcalde socialista d’Elda, que serà vicepresident segon, i l’alcalde d’Alzira Alfons Domínguez, que serà vicepresident tercer, en representació de Compromís.